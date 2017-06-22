Muğla Büyükşehir Bayrama Hazır

Vatandaşların daha güvenli seyahat edebilmeleri için ekipler, yatay/düşey işaretlemeler ile sinyalizasyonların bakımlarını da gerçekleştirdi.

Mezarlık Alanları Ziyaretlere Hazır

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri mezarlık alanlarında yürüttükleri temizlik çalışmalarını tamamlayarak bayram ziyaretleri için hazır hale getirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 12 ay boyunca mezarlık alanlarında temizlik, bakım, onarım ve ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Ramazan Bayramı’nın yaklaşması nedeniyle çalışmalarını sıklaştıran ekipler il genelindeki 1375 mezarlık alanında çalışmalarını tamamladı. Alanlarda temizlik ve bakım onarım çalışmaları yapan ekipler mezarlık alanlarını bayram ziyaretleri için hazır hale getirdiler.

Ayrıca kara ve hava yoluyla il içi ve il dışı cenaze nakil hizmeti veren Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin bu konudaki çalışmaları bayram boyunca mesai saati gözetmeksizin devam edecek.

Zabıta Ekipleri Denetimleri Sıklaştırdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Muğla İli genelinde yetki ve sorumluluk alanında bulunan pastanelerde ve şekerleme satışı yapan yerlerde denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri ayrıca bayram nedeniyle yolcu yoğunluğunun arttığı otogarlarda da denetimlerine arttırarak devam ediyor.

MUSKİ ve İtfaiye 7/24 Hizmette

MUSKİ Genel Müdürlüğü ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, bayram boyunca su ve kanalizasyon hizmetlerinde meydana gelebilecek aksaklıklarda ve olası bir yangına karşı 7/24 görevlerinin başında olacaklar.