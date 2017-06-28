Muğla Büyükşehir’e AB’den 146 bin Euro Hibe

Proje kapsamında Muğla ilinde “ İklim Değişikliği Azaltım Merkezi” kurulması ve iklim değişikliği konusunda halkımızın bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Toplam bütçesi 162 bin 900 Euro olan proje kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi 146 bin 610 Euro hibeden yararlanacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün konu ile ilgili yaptığı açıklamada “ İklim değişikliği çağımızın en büyük sorunlarından biri. Çocuklarımıza daha iyi ve sağlıklı bir çevre bırakmak ise en öncelikli görevlerimizden. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak çevre ve iklim değişikliği konularında belirlediğimiz yol haritası kapsamında daha önce ilimizin karbon emisyonlarını ve su ayak izini tespit ettik. Gerçekleştireceğimiz “ Climate Change Mitigation - Muğla” projesi ile de analiz aşamasından uygulama aşamasına geçerek ilimizde Türkiye’de örnek olacak “İklim Değişikliği İzleme ve Azaltım” merkezi kuracağız. Bu projemizi Avrupa Birliği’nden alacağımız hibe ile yapmak da ilimiz açısından gurur verici. “ Çevre Dostu Muğla” hedefimiz doğrultusunda ulusal ve uluslararası alanda örnek olacak projeleri uygulamaya devam edeceğiz.” dedi.

Proje sözleşmesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Daşgın, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Aylin Giray ile Avrupa Birliği yetkilileri arasında 29 Mayıs 2017 tarihinde imzalandı. Süresi 14 ay olan proje 15 Ağustos 2017 tarihinde uygulamaya geçirilecek.