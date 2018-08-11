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11 Ağustos 2018 14:23

Muğla MÜSİAD’tan Cumhurbaşkanına destek

Türk ekonomisine yönelik etik dışı oyunları oynayanlara karşı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın sonu kadar arakasında olduklarını açıklayan MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Sezgin Bayhan, Türk halkının birlik ve beraberliği ile bunu da atlatacağını açıkladı.

Muğla MÜSİAD’tan Cumhurbaşkanına destek

11 Ağustos 2018 14:23


MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Bayhan yaptığı açıklamada, “MÜSİAD Muğla olarak son dönemde ülkemizin maruz kaldığı, hiçbir ekonomik kaide ile açıklanmayan etik dışı siyasi oyunları en ağır şekilde kınıyoruz. Çıktığımız uzun yolda, milli ekonomi modelimizi hedef alan tüm saldırılara karşı, sonucu ne olursa olsun Sayın Devlet Başkanımızın ve ekonomi yönetimimizin sonuna kadar arkasında olduğumuzu beyan ederiz. Bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz. Dik ve kararlı duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz. Zor zamanlarda kenetlenmeyi bilen halkımız, alt edilemeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterecektir. Bu hususta devletimize ve halkımıza güvenimiz tamdır. MÜSİAD Muğla Şube İşadamları olarak bu mücadelede üzerine düşen her ne varsa yapmaya hazırdır. Cenab-ı Allah doğruların yanındadır” dedi.




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