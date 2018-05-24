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24 Mayıs 2018 00:30

Muğla polisinden kumar baskını

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir kahveye yapılan baskında kumar oynadıkları tespit edilen 6 kişi hakkında işlem yapılırken, iskambil kağıtları ve paraya el konuldu.

Muğla polisinden kumar baskını

24 Mayıs 2018 00:30


Edinilen bilgiye göre, Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlilerinin yaptığı baskında kumar oynayan şahıslar suç unsurları ile beraber kıskıvrak yakalandılar. Yapılan baskında kahvehane içerisinde kumar oynayan ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan toplam 6 şahıs hakkında idari işlem yapıldı. Masa üzerinde iskambil kâğıtları, 20 lira para ve yine kumar oynanmasında kullanıldığı değerlendirilen 15 adet oyun pulu ele geçirildi.




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