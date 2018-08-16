Muğla polisinden kumar baskını

Muğla’nın Menteşe İlçesinde bir işletmede ‘Tombala’ diye tabir edilen kumar oynatıldığının bilgisinin alınması üzerine adli makamlardan alınan karar doğrultusunda Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından belirlenen adrese baskın gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen baskında; 49 adet üzerinde bol şans ibareleri yazılı tombala kâğıtları, üzerinde 1’den 150’ye kadar numaraların yazılı olduğu 3 adet toplu kartlar, cam kavanoz içersinde rakamlı topların olduğu kablo düzeneği olan tombala makinesi ve 2 adet televizyon ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak işyerinde bulunan toplam 26 kişiye kumar oynamaktan dolayı 6 bin 734 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, mühür bozma suçlarından dolayı da adli tahkikat başlatıldı.