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24 Kasım 2017 14:48

Muğla’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Muğla’da düzenlenen törende mesleğe yeni başlamış öğretmenler yemin ederek görevlerine asil öğretmen olarak başladı.

Muğla’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması

24 Kasım 2017 14:48

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi salonunda düzenlenen törene Vali Esengül Civelek, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Törende konuşan Muğla Valisi Civelek, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak ve geleceğe yönelik hedeflerin gerçekleşmesinin eğitimle olacağını açıkladı. Törende 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen değişik yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödülleri Vali Civelek ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi. Törende mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin ederken, emekli öğretmenlere de ‘Hizmet Şeref Belgesi’ verildi.




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