Muğla’da ‘Arıcılık’ eğitimi

Seminere, Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Basım-Yayın Şube Müdürü İlknur Göktaş, Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Onur Girişgin, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arıcılık Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Uzman Dr. Taylan Doğaroğlu Muğla Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü Yüksel Yanmadık, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Uzman Personelleri ile birlikte Bodrum, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ula, Yatağan İlçeleri ve Mahallerinden arıcılar katıldı.

Seminerde konuşan Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, her şeyin eğitim ile başladığını belirterek, “Arı da bir canlı ve arının yaşamını, biyolojisini bilmeden yaptığımız işi başarmamız mümkün değil. Eğitimin önemini ortaya koyarken, mesleğimin ilk yıllarında çam kese böceği ve çekirgelerin ormana zarar verdiği için zehirli ilaç kullanmıştık. Gördüm ki ağacı kurtarayım derken birçok canlının ölümüne sebebiyet vermişim. O tarihten sonra ormanlardaki zararlılara karşı ilaç kullanmak yerine doğal mücadeleyi tercih ettim. En kötüsü de toprağımızı ilaçlıyoruz. Basra da ormanlık alana zarar veren bir unsur olarak bilinir. Ancak zararından çok faydasının olduğunu görüyoruz. Çam balı üretiminin ana hammaddesi Basralı ormanlar. Aracılar bir nevi biz ormancıların gözüdür. Biz 24 saat ormanda duramayız, ama aracılarımız 24 saatini ormanda geçiriyor. Arıcılar ormanlara sahip çıkacak, biz de hem sizlere hem de ormanlarımıza sahip çıkacağız” dedi.

Seminerde konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arıcılık Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Uzman Dr. Taylan Doğaroğlu, bal arısının önemi, çevre ve arıcılık ilişkileri, polinasyon, Türkiye Arıcılığının genel durumu, arı ırkları ve ekotipleri, arı ıslahının önemi ile apiterapi ürünleri; Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Onur Girişgin arı sağlığı; Ula Tarım İlçe Müdürü Süleyman Kurnaz arıcılık girdileri, mevsimsel bakım ve arıcılık mevzuatı; Muğla Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü Yüksel Yanmadık bal ormanları ve arıcılıkta önemli ballı bitkileri, MAYBİR Ziraat Mühendisi Ayşe Şimşek ana arı ve arı sütü; MAYBİR Gıda Mühendisi Yasin Kırgız hijyen uygulamaları ve balda kalite kriterleri konularında bilgilendirmelerde bulundular.