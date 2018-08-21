Muğla’da bayramlaşma

Vali Esengül Civelek, AK Parti, CHP ve İyi Parti milletvekillerinin de katıldığı bayramlaşma törenine il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Öğretmenevindeki bayramlaşmanın ardından Vali Esengül Civelek Muğla Emniyet Müdürlüğü personeli ile Emniyet yemekhanesinde bayramlaştı. İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, bayramların birlik, beraberlik ve kucaklaşma günü olduğunu belirterek, başta şehitler ve ebediyete intikal etmiş gazilere rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Vali Esengül Civelek ise milli ve kültürel değerlerin yaşatılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına vesile olan bayramların, toplumda çok özel ve anlamlı bir yere sahip olduğunu açıkladı. Vali Civelek, “Karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, toplumsal barışın ve millet olma bilincinin güç kazandığı, milli ve manevi duygularımızın tazelendiği, yardımlaşma ve hoşgörü havasının yoğun olarak yaşandığı ve hepimiz için büyük anlamlar taşıyan yeni bir Kurban Bayramı’nı yaşamanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Bu vesileyle; Muğlalı hemşerilerimizin ve bayramını ilimizde geçirmekte olan tüm misafirlerimizin Kurban Bayramını kutlar, Bayramın ülkemize, İslam âlemine ve tüm insanlığa kardeşlik, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim” dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nün ardından İl Jandarma Komutanlığı’nda askeri personelin bayramı kutlandı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel tarafından karşılan Vali Civelek ve beraberindeki heyet, daha sonra Huzurevi ile Şehit ve Gazi Aileleri Derneği üyeleri ile bayramlaştı.