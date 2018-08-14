Muğla’da bir genç kızın kopmak üzere olan kolu yerine dikildi

Milas’ta, 22 Temmuz 2018 Pazar günü D.G. isimli genç kız arkadaşlarıyla denizden dönerken motosikletle geçirmiş olduğu trafik kazası nedeniyle sol kolundan ağır yaralı halde 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’nde sevk edilmişti. D.G. burada yapılan ilk müdahalenin ardından, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sevk edilerek ameliyata alındı.

Yaklaşık 5 saat süren, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Nazım Karalezli ve Kalp Damar Cerrahisi Dr. Öğr. Üys. Burak Can Depboylu’nun da katıldığı başarılı ameliyatın ardından D.G.’nin kopmak üzere olan kolu başarılı bir şekilde yerine dikildi.

Ameliyatın başarılı geçtiğini, damar sinir kemik ve kaslarının onarıldığını, ilk 15 günlük süreyi sorunsuz atlattıklarını ifade eden Prof. Dr. Nazım Karalezli; “Özellikle enfeksiyon ve başka sorunlar oluşmaması adına hastamızı sıkı takip ediyoruz. Hastanın genel durumu ve dikilen kolunun da dolaşım iyi. Tedavi süreci devam etmekte ve cilt hasarları için de bir kaç operasyon daha gerekli. Kritik süreci atlattıktan sonra fizik tedavi yardımıyla hastanın kol ve el fonksiyonlarının 6-12 ay içerisinde yerine gelmesini bekliyoruz” diyerek D.G.’nin tıbbi sürecinin yakından takip edildiğini ifade etti.

Elim bir trafik kazası nedeniyle neredeyse evladının kolunu kaybetmek üzere oldukları söyleyen D.G.’nin annesi, başta Prof. Dr. Nazım Karalezli, Dr. Öğr. Üys. Burak Can Depboylu ve ekibi olmak üzere olmak emeği geçen tüm sağlık personeline teşekkür ederek, evladının sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirtti.