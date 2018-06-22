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22 Haziran 2018 17:07

Muğla’da engelliler sandığa taşınacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Pazar günü yapılacak olan seçimlerde Muğla’da yaşayan engelli ve yatağa bağımlı vatandaşları oy kullanabilmeleri için sandıklara ücretsiz taşıma sağlayacak.

Muğla’da engelliler sandığa taşınacak

22 Haziran 2018 17:07


Muğla Büyükşehir Belediyesi, 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde yatağa bağımlı ve engelli vatandaşlara ücretsiz taşıma sağlıyor. Tam donanımlı hasta nakil ambulansı ve engelli nakil araçları ile engelli bireyler konforlu bir şekilde oyunu kullanıp evine dönebilecek. Taşıma hizmeti, ilçeler arasında değil, oy kullanılacak olan İlçenin sınırları içerisinde yapılabilecek.


13 İlçede uygulanacak olan ulaşım imkânından yararlanmak isteyen vatandaşların 444 48 01 numaralı çağrı merkezini aramaları yeterli olacak.




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