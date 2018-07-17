Muğla’da kayıp şahıs drone ile aranıyor

Eskiköy Mahallesi’nde 16 Temmuz’dan beri kayıp olan Murat İnanç’ın bulunması için AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ekipleri drone ile havadan bölgede arama yapıyor.

Henüz izine ulaşılamayan İnanç’ın bulunması için Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Ablası Fürgan Yılmaz, kardeşinin ailesi ile çok ilgili olduğunu ve hiçbir zaman habersiz bırakmadığını belirterek; “Öğlen babam aramış neredesin diye sormuş, ‘nerede olduğumu bilmiyorum, bir ağaç var’ demiş. Daha sonrada telefonu kapanmış. Gece saat yarım gibi kuzenimiz Sinan mesaj atmış, iletilince hemen aradık. Meşgul çalışıyordu. Daha sonra telefonu açtı ablam neredesin dedim. Annem, ‘oğlum neredesin çık ortaya’ dedi. Telefonu kapattı. Telefon meşgul çaldığında konuştuğu kişi patronuymuş, ona ise ’Abi nerede olduğumu bilmiyorum, karanlık bir yerdeyim’ demiş, ağlıyormuş. Bizim telefonu açtığında bende ağlama sesini duymuştum. ‘nerede olduğumu bilmiyorum, kurtarın beni.’ demiş. Telefonuna ulaşılamıyor artık. Kardeşimin hiçbir ruhsal sorunu yoktu. Görenlerin bize yada yetkililere haber vermesini rica ediyoruz” dedi.

Babası Bilal İnanç ise oğluna ulaşamayınca telefon ile aradığını ve ilk anda görüştüğünü söyleyerek; “Ben yerimi bilmiyorum dedi. Akşam da patronu arıyor ona da beni bu karanlık yerden kurtarın diyor. 2 gündür kayıp. Oğlumun bir an önce bulunmasını istiyorum.” diye konuştu.

Eskiköy Mahallesi’nde Bilal İnanç, sabah eşi ile birlikte evden ayrılan oğlu Murat İnanç’tan haber alamadığı gerekçesiyle 16 Temmuz’da Dalyan Jandarma Karakol Komutanlığına başvurmuş, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlatmıştı.