Muğla'da yabancı turist yoğunluğu devam ediyor

Muğla'ya 8 ayda 2 milyon 63 bin 536 yabancı turist girişi olurken, yıl sonuna kadar bu rakamın 3 milyona ulaşması hedefleniyor.

Ağustos ayı sonu itibariyle Muğla'yı tatil için tercih eden ülkelerin başında ilk sırayı 732 bin 227 kişi ile İngilizler alırken, Rusya'dan gelen turist sayısında da bir önceki yıla oranla büyük artış sağlandı. 2017 yılının tamamında gelen 303 bin Rus turist gelirken, bu yılın 8 aylık döneminde bu rakam 308 bin 858'e ulaştı. İngiliz ve Rus turistleri, Almanya 138 bin 977, Ukrayna 136 bin 664, Polonya 108 bin 581 ve Hollanda 98 bin 266 kişi ile takip etti.

Marmaris, Bodrum, Fethiye gibi Muğla'nın ünlü tatil beldelerine gelen yabancı turistler düzenlenen tekne turlarına da büyük ilgi gösteriyor. Özellikle Kleopatra Adası olarak da bilinen Sedir Adası yıllık yaklaşık 120 bin ziyaretçinin akınına uğrarken, Ada'nın kumu, denizi, antik tiyatrosu yabancı tatilcilerin ilgi odağı oluyor. Tekneler ile Akyaka Mahallesi'nden ve Çamlı Mahallesi'nden Sedir Adası'na ulaşan yabancı tatilcilerin içinde en yoğun ziyaretçi sayısı ise Rusya'dan gelen konuklar oluşturuyor.

"Tekrar geleceğim”

İkinci defa Türkiye'ye tatile geldiğini söyleyen Rus öğrenci Ksyusha Semak, “İlk gelişimde Pamukkale'ye gitmiştim. İkinci gelişimde Kleopatra Adası'na geldim. Çok beğendim burayı. Deniz çok güzel. Tarihi bir yerdeyim, aynı zamanda tarihi ve doğayı aynı anda geziyorum. Burada olmak çok güzel. Bir hafta daha burada kalmak istiyorum. Önümüzdeki yıllarda tekrar tatil programında buraya gelmek istiyorum" dedi.

"Bu güzellikleri herkese tavsiye edeceğiz”

Ukrayna ve Rusya'dan Muğla'ya tatile gelen Raise ve Alla isimli kadınlar, "Daha önce Kemer, Belek ve Side'de tatil yaptık. Pamukkale'ye de gittim ama ilk defa bu bölgeye geldik. Burası cennetten bir parça gibi. Koylar ve deniz çok güzel. Herkesi bu bölgeye gelmelerini tavsiye ediyoruz. Herkesin bu güzellikleri görmelerini tavsiye ediyoruz. Türkiye'ye her tatile gelişimizde bu tura katılacağız. Türk misafirperverliğinden ve Türk dostlarımızdan memnunuz” diye konuştu.

"Cennetten bir parça gibi”

Rusya'da öğretmenlik yapan ve Türkiye'ye ilk defa tatile geldiğini kaydeden Valentina Viktorina, “Burası cennetten bir parça gibi. Ben bugün buna ulaştığımı sanıyorum. Burası tarihi, doğası ve güzelliği ile çok mükemmel bir yer. Gelecek yıl tekrar Türkiye'ye geleceğim ve kesinlikle buraya tekrar geleceğim” şeklinde konuştu.