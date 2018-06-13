Muğla’daki amatör kulüplere 276 bin liralık can suyu

Törende konuşma yapan Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasonu Başkanı Mehmet Top, “Tarihte ilk kez tüm Türkiye’deki spor kulüplerine yardım yapıldı. Bu bizi çok mutlu etti. Bu yıl Muğla’da 40 sahada 1742 müsabaka gerçekleştirdik. Kriterlere uygun tüm takımlarımız bu yardımdan faydalandı. Alt yapı kategorilerine katılan takımlar için bu yardım büyük bir yardım. Teşekkür ediyorum” dedi.

- Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımları

Ardından konuşma yapan İl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz ise, “13 İlçede faaliyet gösteren kulüplerimize Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımları yapılıyor. Muğla’da 2018 yılında 13 spor tesisi yapacağız. İl genelinde 2016 yılında87 bin 700 olan lisanslı sporcu sayısını 2017 yılında yüzde 20 arttırarak 105 bin 934 yaptık. Bu süreçte 703 sporcuyu ve 603 antrenörü turnuvalar ve diğer etkinlikler için şehir dışına gönderdik. Toplam bu sporcu ve antrenörlerimize 935 bin lira harcirah ödedik. Bugün de 52 amatör spor kulübümüze can suyu olacak 276 bin lira nakdi yardım yardım yapıyoruz. Ben sayın bakanıma spora yaptığı desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ardından sahneye gelen Muğla Valisi Esengül Civelek 276 bin liralık çeki Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasonu Başkanı Mehmet Top’a teslim etti.