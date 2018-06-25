Muğla’nın TBMM’deki yeni temsilcileri

Dönem Milletvekili seçimlerinde Muğla’yı TBMM’de temsil edecek milletvekilleri belirlendi. Son nüfus sayımı ile milletvekili sayısı 7’ye çıkan Muğla’da CHP 4, AK Parti 2 ve İyi Parti de bir milletvekili ile temsil edilecek.

Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Menteşe ilçesinde Ak Partili seçmenler Cumhuriyet meydanında kutlama yaptı. Partililer araçları ile konvoylar oluştururken, seçmenler de meydanda uzun süre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar atı. Gecenin ilerleyen saatlerinde kutlama programını sonlandıran Ak Partililer, sessizce meydandan ayrıldılar.

dönem milletvekili seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre CHP’den Mürsel Alban, Suat Özcan, Burak Erbay ve Süleyman Girgin, Ak Parti’den Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, İyi Partiden de Metin Ergun TBMM’de önümüzdeki dönemde Muğla’yı temsil edecek.