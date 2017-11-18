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18 Kasım 2017 11:58

MUSKİ, Oluk Deresini Temizledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Yatağan ilçesinde yetki ve sorumluluğunda olan dere temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

MUSKİ, Oluk Deresini Temizledi

18 Kasım 2017 11:58

MUSKİ ekipleri, Yatağan ilçesi Kavak Mahallesi’ni besleyen içme suyu kuyusunun zarar görmemesi için Oluk deresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.


Yaz aylarında su sıkıntısının yaşandığı zamanlarda devreye sokulan Kavak Mahallesi içme suyu kuyusunun Oluk deresinin yanında bulunması nedeniyle, dere yoluyla gelen çamur ve çöplerin su kuyusuna zarar verme ihtimaline karşın MUSKİ ekipleri tarafından derede temizlik çalışması yapıldı.


Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada: “Yatağan ilçesi Kavak Mahallesi’ni besleyen içme suyu kuyusu, Oluk deresinin yanında bulunuyor. Kış aylarında yoğun yağışların yaşandığı dönemde yukarı kesimlerden dere yoluyla gelen çamur ve çöplerin Kavak Mahallesi’ni besleyen içme suyu kuyusuna zarar vermemesi için MUSKİ ekipleri tarafından Oluk deresinde temizlik çalışması gerçekleştirildi. MUSKİ ekipleri tarafından yapılan temizlik çalışmaları ile birlikte Oluk deresinin yatağı genişleterek içme suyu kuyusunun herhangi bir zarar görmesinin önüne geçildi” ifadelerine yer verildi.




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