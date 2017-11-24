Nikah takısı ‘kelepçe’ oldu

Milas İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Kor Barbaros Kızılışık, öğretmen nişanlısıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde hayatını birleştirdi. Kızılışık çifti, nikahın ardından emniyete geldiklerinde Kızılışık’ın görev arkadaşları damat ve geline, nikah takısı olarak ‘kelepçe’ taktı.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nü daha da anlamlı kılmak isteyen Milas İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Kor Barbaros Kızılışık, 10 yıllık öğretmen olan nişanlısı Ayşe Filiz Erkek’le Öğretmenler Günü’nde hayatını birleştirdi.

Kızılışık ve Erkek çifti, Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda düzenlenen törenle dünya evine girdi. Çiftin nikahına; ilçe protokolü, STK temsilcileri, emniyet mensupları ve eşleri katılım yaptı. Nikâh Memuru Süleyman Esenkaya’nın kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini Kaymakam Eren Arslan, Başsavcı Bilal Gümüş ve Emniyet Müdürü Turgay Ava yaptı.

Nikahları kıyılan çiftin evlilik cüzdanını geline emanet eden Milas Kaymakamı Eren Arslan, çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. Çift, nikahın ardından gelen tebrikleri kabul etti.

Törenin ardından Milas Emniyet Müdürlüğü binasına gelen çifte, görev arkadaşları bir sürpriz hazırladı. Emniyet binası önüne gelen çifte, Kızılışık’ın polis arkadaşları tarafından nikah takısı olarak ‘kelepçe’ takıldı.

Kızılışık çifti, 24 Kasım’ın daha da anlam kazandığına değinerek, “Bir ömür sürecek olan beraberliğimizin en önemli adımını bu anlamlı günde attık. 24 Kasım zaten anlamlı bir gündü. Şimdi bizim için daha anlamlı ve özel oldu.” dediler.