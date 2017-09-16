Öğrenciler kıyıları baştan sona temizledi

Bitez Adaboğazı Koyundaki etkinliğe katılan öğrenciler poşetler dolusu atık malzeme topladılar.

Deniz Temiz Derneği/TURMEPA tarafından düzenlenen etkinlikte, İlçedeki özel okullardan Marmara Koleji ve Uğur Anadolu Lisesi öğrenci, öğretmen ve bazı veliler kıyı temizliği yaptı. Bitez Belediye Kafe’de toplanan 50’ye yakın kişi, sahil şeridinden yürüyerek Bitez Adaboğazı mevkisine yürüdü. Yaklaşık 20 dakikalık yürüyüşün ardından doğa harikası koya ulaşan grup, burada piknikçiler ve tatilciler tarafından bırakılan atıkları tek tek topladı. Etkinliğe katılan öğrenciler de insanların çevreye karşı daha duyarlı olmalarını istedi. Yapılan etkinliğin uygulamalı bir eğitim olduğuna dikkat çeken yetkililer vatandaşları daha dikkatli olunması konusunda uyardı.

Bodrum Deniz Temiz Derneği / TURMEPA Derneği Başkanı Yaman Olgaç etkinlik hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada “Bitez’in el değmemiş sahillerinden birindeyiz, lafın gelişi el değmemiş diyoruz ama çocuklar görüyor ki baya bir el değmiş baya bir kirlilik var. Burası düzenli olarak temizlenmesine rağmen hem denizciler derneğinin teknesi tarafından hem de bizler tarafından sürekli kirlenmekte. Bunun biz bir çöp temizlik kampanyası olarak değil de bir bilinçlendirme kampanyası olarak yürütüldüğüne inanmak istiyoruz. Çocuklara bu bilinci aşılamak istiyoruz. Yani çöp, atık, katı atık bunlar vazgeçilmez veya çaresi olmayan şeyler değil. Aynı zamanda burada uygulamalı eğitim yaparken nasıl poşetlere rağbet edilmemesi, kendi çantalarını yanlarında götürmesi alışverişte, neler yapabileceklerini de gösteriyoruz. O açıdan hem teorik hem de uygulamalı bir çalışma. Çocukların bilinç düzeyinin yükselmesi açısından böyle güzel bir yerde olmanın hepimize yarar sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

Çöp poşetlerine konulan çok miktarda atık malzeme, Bodrum Denizciler Derneğine ait tekneye taşındı.