Okuduğu kitapları kütüphaneye bağışladı

Muğla'nın Milas ilçesinde okuyan orataokul öğrencisi Tuana Gülsüm Çetin evinde okuduğu hikaye kitaplarını, başka öğrencilerinde faydalanması için Çocuk Kütüphanesi'ne bağışladı. 15 adet hikaye kitabını bağışlayan Çetin; “Kitap okumak çok eğlenceli ve faydalı. Herkesin okuma alışkanlığının olmasını diliyorum” dedi.

Kitap alma şansı olmayan yaşıtlarının da kitap okuyabilmesini istediğini belirten Dr. Mete Ersoy Ortaokulu öğrencisi Tuana Gülsüm Çetin; “Kitap okuyan insanların çoğalmasını istiyorum. Kitap okumak isteyip de buna imkan bulamayan başka çocukların da okuması için kitaplarımı kütüphaneye verdim. Kitap okumak çok eğlenceli ve faydalı. Herkesin okuma alışkanlığının olmasını diliyorum" dedi.

Kitap bağışında bulunan Çetin'e teşekkür eden Milas Belediyesi Çocuk Kütüphanesi yetkilileri, bu gibi bağışların başkalarına da örnek olması temennisinde bulundu.