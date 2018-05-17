Okul servisi kaza yaptı: 1 yaralı

Kaza, Milas - Bodrum karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Torba Mahallesi’ne öğrenci bırakıp Bodrum’a döndüğü öğrenilen Murat Düzcan idaresindeki 48 S 0519 plakalı öğrenci servisine iddiaya göre Torba Kavşağı’nın geçtikten 300 metre sonra Sercan Eskici yönetimindeki 48 VR 717 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. Kazanın ardından içerisinde 2 öğrenci ve bir hostesin olduğu öğrenilen öğrenci servisi şarampole girdi. Öğrenci servisindekiler kazayı yara almadan atlatırken ağır hasar alan hafif ticari aracın sürücüsü Sercan Eskici kazada yaralandı.

Kazanın ihbar edilmesiyle bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan yaralı, Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza mahallinde toplanan vatandaşlar, hafif ticari aracı el gücüyle yoldan çekerek trafiği açtı. Yolun yağ dökülen kısımlarında ise zabıta ekipleri talaşlama çalışması yaptı. Kazaya karışan öğrenci servisinin sürücüsü Murat Düzcan basın mensuplarına yaptığı açıklamada olayı şu sözlerle anlattı: “2 tane öğrencim vardı. Sağ şeritten giderken diğer araç gelip arkadan vurdu. Zaten yola bakıldığında kazanın nasıl olduğu anlaşılıyor. Allah’a şükür öğrencilere yara almadı”

Polis kazayla ilgili inceleme yaptı.