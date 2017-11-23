Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 16:33

Okulun yakıt tankı patladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan Turgutreis Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi-Turizm Uygulama Oteli’ne ait yakıt tankı henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Okulun yakıt tankı patladı

23 Kasım 2017 16:33


Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Turgutreis Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi-Turizm Uygulama Oteli’nin atık malzemelerini almak üzere MKE’den yetkililer okula geldi. Atık malzemelerin yüklenmesi sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle fuel-oil tankında bir patlama oldu, ardından da yangın başladı. Bir anda büyüyen alevler kazan dairesinin bir kısmını sararken, kazan dairesinde çalışma yapan işçiler ve sınıflarındaki öğrenciler tahliye edildi. Haber verilmesi üzerine okula gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle çalışma yapmakta zaman zaman zorluk yaşayan ekipler, alevleri bir süre sonra söndürdü. Yangın nedeniyle panik yaşayan ve fenalaşan öğrencilere 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.


Yangının söndürülmesinin ardından öğrenciler yeniden sınıflarına girdi. Jandarma ise yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
16
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    16°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    14°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç