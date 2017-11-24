Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz’de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri

Ortaca Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Şahin, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Ortaca Ortaokulu salonunda kutlama programı düzenlendi.

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan programda yaptığı konuşmada; “Öncelikle başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ve tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Bu mesleği cefakarca sürdürerek, şehit olarak aramızdan ayrılan ve aramızda olmayan bütün öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Değerli öğretmen arkadaşlarım sizler, bizlerin isimlerini hatırlamak zorunda değilsiniz. Biz sizlerin isimlerini hatırlıyoruz. Ben bir çalışma arkadaşınız olarak üzerinden yıllar geçse de tüm öğretmenlerimin isimlerini hatırlıyorum. Sizlerde öğrencilerinizin isimlerini hatırlayın çünkü onlarda sizin imzasız eserlerinizdir. Onlarla gurur duyun. Sizin emeklerimizin eseri olarak vatana, millete katkılar vermeye devam edecekler” diye konuştu.

- Dalaman

Dalaman’da, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı’nda, Atatürk Anıtı’na İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çelenk sunumu, saygı duruş ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Ardından Dalaman Adile İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda düzenlenen kutlama programına geçildi. Kutlama programında, Dalaman Adile İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı oratoryo ve müzik dinletisinden sonra “24 Kasım Öğretmenler Günü” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri verildi.

Programda, göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreninin ardından emekliye ayrılan öğretmenlere “Hizmet Şeref Belgeleri” Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan tarafından verildi.

- Köyceğiz

Köyceğiz’de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen kutlama programı, Hükümet Konağı tören alanındaki Atatürk Anıtı’na Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ’ın çelenk sunumu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Törene Mülki Amirler, Öğretmenler ve öğrenciler katıldı.