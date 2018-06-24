Ortaca sandık başında

Dönem Milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi Ortaca’da devam ediyor.

Ortaca’da 111 sandıkta 36 bin 666 seçmen oy kullanacak. Yaşlı, genç ve engelli vatandaşlar oy kullanmak için sabah saatlerinden itibaren oy kullanma merkezlerine gitti. Saat 08.00’da başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00’da sona erecek.

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik oyunu Atatürk Mahallesi’nde bulunan Yunus Emre Anadolu Lisesi’nde kullandı.

1010 numaralı sandıkta oyunu kullanan Karaçelik; “Türkiye kendi geleceğini tayin etmek için demokratik yollardan oylamaya gidiyor. Halkımız, ülkemiz için en iyisine karar verecektir. Ben bundan sonra Türkiye’nin demokrasinin kurallarıyla işleyeceği bir ülke olacağına inanıyorum. Hayırlı olsun diliyorum.”

Ak Parti Ortaca İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan’da oyunu Yunus Emre Anadolu Lisesi’nde kullandı. Ak Parti Muğla Milletvekili Adayı Eylem Tan ve partililer ile okula gelen İlhan, 1008 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

İlhan; ”Seçimler, Ortaca’ya, Muğla’ya ve ülkemize hayırlı olsun. Ülkemiz için hayırlısı ne ise o olsun.” dedi

Oy kullanmak için Yunus Emre Anadolu Lisesi’ne gelen CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, 1012 numaralı sandıkta oyunu kullanarak, şunları dile getirdi; “50 günü aşan bir maratonun ardından 24 Hazirandayız. Oy verme işleminin başlamasının ardından insanlar sandık başına gitti. Çok yoğun bir katılım var. Seçimin Ortaca’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Ak Parti Muğla Milletvekili adayı Eylem Tan; “Uzun çalışmalar sonucunda 24 Haziran’a ulaştık. İnşallah bu seçimler önce Ortaca’mıza, Muğla’mıza ve tüm Türkiye’mize hayırlı, uğurlu olur.” dedi.