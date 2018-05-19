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19 Mayıs 2018 18:35

Ortaca’da 19 Mayıs kutlandı

Ortaca’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Ortaca’da 19 Mayıs kutlandı

19 Mayıs 2018 18:35


İlçedeki kutlamalar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. İlçe Müdürü Murat Sözgen, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.


Tören, Yunus Emre Anadolu Lisesi bahçesindeki program ile devam etti. Lise bahçesindeki programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi.


Ahmet Ateş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Dalyan Halidun Feridun Tınaztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu.


Gençlik Haftası kapsamında ilçede okullar arası düzenlenen spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları protokol üyelerince takdim edildi.


Törene; Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Dalaman Hava Meydan Komutan Vekili Hava Pilot Albay Savaş Cenik, Ortaca İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Küçükünal, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Sözgen, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.




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