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26 Mayıs 2018 16:58

Ortaca’da genç çiftçilere destek

Ortaca’da 3 genç çiftçiye hibe desteği verildi.

Ortaca’da genç çiftçilere destek

26 Mayıs 2018 16:58


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı" kapsamında Ortaca’da projesi uygun bulunan 3 kadın çiftçiye toplam 6’şar adet düve hibe edildi.


AK Parti Ortaca İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan; “Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için yürütülen hibe desteğine başvuruda bulunan çiftçilere desteklerde bulunuluyor” dedi.


İlk etapta hibe edilen düveler, İlçe Kaymakamı Oktay Erdoğan, AK Parti Ortaca İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Okan Bilgiç tarafından verildi.


Hibe desteği alan çiftçiler, projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.




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