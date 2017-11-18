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18 Kasım 2017 13:37

Ortaca’da söyleşi ve imza günü etkinliği

Ortaca’da, yazar Hatice Altunay’ın katılımıyla söyleşi ve imza günü etkinliği gerçekleştirildi.

Ortaca’da söyleşi ve imza günü etkinliği

18 Kasım 2017 13:37


“Dünya Çocuk Kitapları Haftası” kapsamında Ortaca Halk Kütüphanesinde yapılan etkinlikte yazar Altunay, yazı yazmaya nasıl başladığını anlatarak eserlerinden bölümler okudu.


Yayımlanmış 7 kitabı bulunan öykü, deneme ve şiir kitapları yazan Hatice Altunay, çocukların sorularını cevapladı.


Ağırlıklı olarak gençler üzerine kitaplar yazdığını belirten Altunay, “çocuk öyküleri ve şiirleri adıyla yeni kitabım çıkacak yakında, aynı öykü kitaplarım var. İlk kitabım ise şiirdi. Şiirle başladım. Şiir, öykü ve deneme olarak yazıya devam ediyorum. Aynı zamanda edebiyat öğretmeniyim” diye konuştu.


Söyleşi ve imza günlerine katıldığını aktaran Altunay, çocuklarla buluşmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek; “Etkinlikleri çocuklar büyük bir ilgiyle karşılıyorlar, mutlu oluyorlar. İzlenimim şöyle gençlerimiz çok uyanık, birçok şeyin farkındalar. Bakışlarını yakalıyorsunuz. Yazarlar ve kitaplarla tanışmanın çocuklarda farklı bir izlenim bırakacağını düşünüyorum. Bu etkinliklere katılan çocuklarımızın arasında birkaç tane iyi yazar çıkacak diye düşünüyorum” dedi.




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