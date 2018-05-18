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18 Mayıs 2018 13:48

Ortaca’da TUBİTAK bilim fuarı

Ortaca Şehit Nasuh Aydın Ortaokulu’nda, TUBİTAK 4006 bilim fuarı açıldı.

Ortaca’da TUBİTAK bilim fuarı

18 Mayıs 2018 13:48


Okul bahçesindeki fuarın açılışını Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan ve Belediye Başkanı Hasan Karaçelik yaptı. Fuarda 60 öğrencinin 20 projesi sergilendi.


Okul Müdürü Ercan Kargılı, TUBİTAK’ın desteği ile bu yıl ilk kez bilim fuarı gerçekleştirdiklerini belirtti.


Bilim fuarlarının öğrenmeye istekli, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağladığını söyleyen Kargılı; “Bilim fuarları genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın birleşmesidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır.” dedi.


60 öğrencinin 14 danışman öğretmen ile birlikte 20 proje gerçekleştirdiğini aktaran Kargılı; şunları kaydetti; “Matematik alanında 3, fen alanında 6, İngilizce alanında 5, bilişim alanında 2, teknoloji alanında 1, Türkçe alanında 1, sosyal bilgiler alanında 2 proje özverili çalışmalar sonucu ortaya kondu. Proje çalışmalarında emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür ediyor, daha çok proje ile fuarımızın geleneksel hale gelmesini temenni ediyorum.”




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