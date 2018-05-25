Ortaca’da zincirleme kaza; 4 yaralı

Kaza, Fethiye-Muğla karayolu Ortaca giriş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muğla Fethiye istikametinde seyrederken kavşaktan U dönüşü yaparak Fethiye Muğla istikametine dönmek isteyen Rıdvan Gökçen’in yönetimindeki 48 N 5024 plakalı araca önce Fethiye Muğla istikametindeki Bekir Çapkın’ın kullandığı 55 EL 262 plakalı araç çarptı.
Ardından aynı yönde seyreden 48 SN 823 plakalı Levent Nom’un idaresindeki araçta Bekir Çapkın’ın aracına çarptı.
Meydana gelen zincirleme kazada 48 N 5024 plakalı aracın sürücüsü Rıdvan Gökçen, 55 EL 262 plakalı aracın sürücüsü Bekir Çapkın, 48 SN 823 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Konstantin Surikov, Vadim Mashkov yaralandı.
İhbar üzerine 112, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılardan Çapkın Ortaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çapkın, ilk tedavisinin ardından Fethiye Devlet Hastanesine sevk edildi. 4
Diğer yaralılar Rıdvan Gökçen, Konstantin Surikov, Vadim Mashkov ise ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.