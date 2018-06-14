Ortacalı satranççılardan büyük başarı

9 tur süren şampiyonaya; Küçükler kategorisinde 21 takım 118 sporcu, Yıldızlar kategorisinde 16 takım 80 sporcu, Kadınlar kategorisinde ise 18 takım 50 sporcu olmak üzere toplam 55 takım ve 248 sporcu katıldı.

Şampiyonanın ardından Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, genç satranççıları ödüllendirdi. Belediye binasında düzenlenen ödül törenine Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Ortaca Belediyespor Kulübü Başkanı Süleyman Dağdelen, Ortaca Belediyespor Satranç Takımı Antrenörü Hasan Güneş ile sporcular Abdullah Doğukan Dere, Ozan Tuna Yakar, Orkun Efe Alumert, Yunus Mermer, Bengi Hafızoğlu, Deren Güneş ve Gülenay Güneş katıldı.

Gençlerle gurur duyduğunu söyleyen Başkan Karaçelik, ödül töreninde sporculara hitaben yaptığı konuşmada; “Ortaca’nın tanıtımına ciddi bir katkı yaptınız. Bu ilçemizin tanıtımı açısından çok büyük bir başarı. Siz sadece satrançta başarılı olmadınız. Ortaca’nın da birer turizm elçisi oldunuz. Bu çok büyük bir başarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İstanbul ve İzmir’in ardından 3’üncü oldunuz. Bu çok gurur verici bir başarı. Azmin, çalışmanın bizi nerelere getirdiğinin bir örneği. Sizlerle her zaman gurur duyacağım. Nice başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Ortaca Belediyespor Satranç Takımı Antrenörü Hasan Güneş ise; “Şampiyonada, Yıldızlar kategorisinde 3’üncü olduk. Sporcularımız İstanbul ve İzmir’in ardından bu başarıyı elde ettiler. Önemli takımları net skorlar ile yendik. Satranç branşında Ortaca ve Muğla adına kazanılan en yüksek dereceyi elde ettik. Çok gururluyuz. Bize destek veren Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik’e sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. 8 yıl önce başkanımız ile bir yola çıktık. Bizi her zaman destekledi. Her turnuvada yanımızda oldu. Bu başarı Ortacamıza armağan olsun.” dedi.

Şampiyonada, Küçükler ve Yıldızlar kategorisinde Pendik Satranç Spor Kulübü, Kadınlar kategorisinde Tarsus Zeka Satranç Kulübü birinci oldu. Küçükler kategorisinde Apaydın Satranç ikinci, Ankara DSİ Gençlik Spor Kulübü üçüncü, Yıldızlar kategorisinde Apaydın Satranç ikinci, Ortaca Belediyespor Kulübü üçüncü, Kadınlar kategorisinde ise Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ikinci ve Bornova Belediye Spor Kulübü üçüncülük ipini göğüsledi.