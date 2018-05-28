Ortaköy’lü gençlerden 2 bin kişilik iftar yemeği

Ortaköy Mahallesi’ndeki Düğün salonunda gerçekleşen iftar yemeğine Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Serkan Öçalmaz, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Şükrü Ayyıldız, Ula Esnaf Odası Başkanı Kemal Özçelik, Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği Başkanı Cem Kaytan, MHP Menteşe İlçe Başkanı Selim Bağcıoğlu, Menteşe Müftüsü Aslan Çıtır, AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Yelda Erol Gökcan, MHP Milletvekili Adayı Salih Soykan ile Ortaköy halkı katıldı.

Menteşe İlçe Müftüsü Aslan Çıtır, ” Birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan Mübarek Ramazan ayında, hayırseverlerimizin katkıları, Ortaköy’lü gençlerimizin gayretiyle, 4.’sü düzenlenen iftar yemeğine katılan tüm kardeşlerimize teşekkür ederiz” dedi.

Ortaköy gençleri adına açıklamada bulunan Hüseyin Uçar, "Bu yıl 4.’sünü düzenlediğimiz iftar yemeğimize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bu yıl büyüklerimizin bizlere anlattığı şekilde bir iftar programı yapmak istedik. Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğüne bağlı Mehter takımımız ile Aşuk Maşuk gösterisi iftar programımıza renk kattı. Çocuklarımız için Hacivat-Karagöz gösterisi de görülmeye değerdi. Bu organizasyonda bize destek olan Ortaköy’lü gençlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.