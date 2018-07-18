Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre; Selimiye istikametinden Milas’a doğru seyir halindeki sürücü G.P. idaresindeki 35 KYR 39 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.

Daha sonra şarampole devrilen araçtaki sürücü G.P. ile araçta yolcu olarak bulunan L.A, C.T. ve E.K. isimli yarandı.

Kaza ihbarının ardından olay yerine 112 Acil Servis Ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şarampolden ambulansa taşınan yaralılar, Özel İzan Sağlık Hastanesi’nde ve 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenilirken güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.