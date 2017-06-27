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27 Haziran 2017 19:31

Park halindeki klasik otomobil yandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde park halinde bulunan klasik araç alev alev yandı.

Park halindeki klasik otomobil yandı

27 Haziran 2017 19:31


Öğle saatlerinde sürücüsünün Salih Kalaycıoğlu isim yaşlı adam olduğu öğrenilen 48 TH 267 plakalı araç ile Bitez Adliye Caddesi üzerinde bulunan bir eczaneye gitti. Yaşlı adamın eczane önünde park ettiği 1974 model aracın motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı.


Durumu fark eden çevrede bulunan esnaflar yangın tüpleri ve bahçe hortumlarıyla aracın motor kısmından çıkan alevlere müdahale etti. Kısa süreli paniğin yaşandığı olay sonrası alevler aracı tamamen sarmadan yangın söndürüldü. Araç sürücüsü yaşlı adam endişe içinde olanı biteni izlerken olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve Muğla 911 ekipleri intikal etti.


1974 Model olan klasik otomobilde sıcak hava ile birlikte motor kısmında oluşan bir arıza nedeniyle yangın çıktığı düşünülürken, yangın sonrası kullanılmaz hale gelen otomobil çekici ile otoparka kaldırıldı.




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