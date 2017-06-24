Polisten Fethiye’de tatilcileri şeker ve çiçekle karşıladı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri tatil için Fethiye’ye gelen sürücüleri dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarmak hem de, ’Hoşgeldiniz’ demek için ziyaretçilere şeker, karanfil ve kolonya ile karşıladı.

Trafik ekipleri, tatili fırsat bilerek gelen sürücüleri kurduğu uygulama noktalarında durdurarak, Hoş geldiniz. Lütfen hem bayram süresince hem de tüm yaşamınızda trafik kurallarına uyun. Emniyet kemerinizi sürekli takılı bulundurun diye uyardı.

İstanbul’dan Fethiye’ye tatile gelen Nilüfer-Sadık Sadıkoğlu çifti uygulamanın çok güzel olduğunu belirterek polislere teşekkür etti.

Eşiyle İzmir’den tatile gelen Ziya Akbaş ise ilk defa böyle bir uygulamayla karşılaştıklarını ve kendileri için sürpriz olduğunu söyledi.

Yollarda sürekli uygulama olduğunu ifade eden Akbaş, “Biz emniyet kemerlerimizi takmadan yolculuk yapmıyoruz. Herkese de kemer takmasını tavsiye ediyorum.” dedi.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amiri Mehmet Zeybek, tatil dolayısıyla ilçede trafik yoğunluğunu oluşmaya başladığını bildirdi.

Tatilcilerin güvenli ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için uygulamaların tatil boyunca devam edeceğini kaydeden Zeybek, “Sürücülere hız yapmamaları ve emniyet kemerlerini takmadan yolculuk yapmamaları konusunda uyarılarda bulunduk. Misafirlerimizin şeker tatnda bir bayram geçirmeleri için şeker, karanfil ve kolonya ikramında bulunduk.” diye konuştu.