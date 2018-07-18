Rus bebek yaşam savaşı veriyor

Yaklaşık 9 metre yükseklikten aşağıya düşen bebek, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.

Yaklaşık 9 metre yükseklikten aşağıya düşen bebek, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.

Edinilen bilgiye göre; Bodrum’dan Rusya’ya dönmek isteyen aile, Milas-Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Terminaline geldi. Burada; 22 aylık Rus bebek Gordeı M. kenardaki cam korkulukların köşesinden, 9 metrelik boşluğa düştü. 3. kattaki Milas-Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Terminali Giden Yolcu Kapısı’nın bulunduğu alandan, 9 metre yükseklikten mermer zemine düşen bebek yaralandı.

Ağır yaralı halde, Özel İzan Sağlık Hastanesine kaldırılan bebek; ameliyata alındı. Rus bebek, ameliyatının ardından yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermeye başladı.

Yaşanan kazanın ardından Milas Kaymakamı Eren Arslan; Rus aileye geçmiş olsun dileklerini ileterek, olayla ilgili inceleme başlatıldığını ifade etti.