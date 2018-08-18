Sahil timi görevde

Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından “Bodrum için 3 dakika” sloganıyla başlatılan çalışmada Bodrum Belediyesine ait mavi bayraklı plajlar temizlendi. Dalgaların getirdiği atıklar ve plajı kullanan vatandaşların bıraktığı çöpler görevliler ve gönüllü vatandaşlar tarafından toplandı. Çevreye duyarlı çocuklar da çalışmalara katılarak gönülden destek oldu.

Projenin geleneksel hale getirileceğini belirten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Engin Doğan “Bugün başlattığımız etkinliğimizde Bodrum Belediyesine ait 8 adet mavi bayraklı halk plajımızda aynı saatte sloganımızda da belirttiğimiz gibi üç dakika plaj temizliği yaptık. Yapılan bu temizlik bundan sonra ki günlerde de her gün aynı şekilde bütün mavi bayraklı plajlarımızda saat 15.00’de gerçekleştirilecek. Vatandaşlarımızın bu temizlik çalışmasına olan duyarlılığından dolayı önümüzdeki zamanlarda bunu sadece mavi bayraklı plajlarda değil bütün plajlarda gerçekleştirmeyi çalışıyoruz" dedi.

Çalışmalara TÜRÇEV Bodrum Şubesi de destek veriyor.