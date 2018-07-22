Diğer
Kategoriler
22 Temmuz 2018 12:20

Sakar geçidinde rampa yukarı zincirleme kaza

Muğla’da Fethiye ve Marmaris karayolunu birbirine bağlayan Sakartepe geçidinde meydana gelen trafik kazasında 9 araç zincirleme kazaya karıştı.

Sakar geçidinde rampa yukarı zincirleme kaza

22 Temmuz 2018 12:20

Kazada 6 kişi yaralandı.


Kazaya karışan araç sürücülerinin çoğunluğunun Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde bugün yapılacak KPSS sınavına katılmak için Sakartepe rampasında tırmanırken Akyaka kavşağını geçince rampa yukarı ilerlerken öndeki aracın durması sonucu araçlar birbirine girdi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve trafik ekibi sevk edildi. 9 aracın zincirleme kazaya karıştığı kazada, öndeki araçlardan birisi arkadaki aracın üzerine çıkarak asılı kaldı. Kaza sonrası trafik tek şeritten verildi.


Kazayı hafif yaralarla atlatan yaralılar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel bir hastaneye sevk edildiler. Araçlar karayolu üzerinden çekici ile kaldırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç