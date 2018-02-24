Seydikemer Yüksekokulu’nun temeli törenle atıldı

250 günde tamamlanacak B blok için 7 milyon TL harcanacak. 3 blok olarak yapılacak Yüksekokulun toplam 20 milyon TL’ye mal olacağı bildirildi. 3 ayrı bloktan 9 bin metrekarelik kapalı alandan oluşacak Yüksekokulun 1. etap yapımı yaklaşık 7 milyon TL’ye mal olacak. 250 günde tamamlanacak olan 1. etap B bloğun ardından 2. etabın ihalesi de 2018 yılı yatırım programına alındı. Toplamda tüm Yüksekokul binasının 20 milyon TL’ye mal olması beklenirken, 125 dönümlük alanda yapılacak inşaatın 250 günde tamamlanacağı belirtildi.

Temel atma törenine AK Parti Muğla Milletvekilleri Hasan Özyer ve Nihat Öztürk, Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Mansur Harmandar, Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Eyüp Akçetin, Seydikemer Ak Parti İlçe Başkanı Salih Gümüş, Fethiye Ak Parti İlçe Başkanı Kadir Sarıhan, MHP Seydikemer İlçe Başkanı Yusuf Bağırcı, CHP Seydikemer İlçe Başkanı Nalan Büyükçoban, İyi Parti Seydikemer İlçe Başkanı Sevgi Nurten Güler, Seydikemer Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güven, Sivil Toplum Kuruluşu başkan ve üyeleri ile öğretim görevlileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan MSKÜ Rektörü Mansur Harmandar, “Fethiye’de şu anda 3 tana fakültemiz var. Hiçbir ilçemizde 3 tane fakültemiz yok. İşletme Fakültemiz ilk açtığımız fakülte. Bugün bin 500 öğrencisi var. Sağlık Bilimleri Fakültemizde bin 500’e yakın öğrencimiz var. Ziraat Fakültemiz faaliyete geçmek üzere. Üniversitemiz kurulduğunda bin 740 kadro verilmiş. Bu kadroların hepsi bir buçuk sene önce bitti. Şu anda ayrılanların kadrolarını kullanmakla idare ediyoruz. En önemli yerlere kadro vermeye gayret ediyoruz. Ama yeni açılan fakültelerimiz biraz mağdur oldular. Onlara kadro bulmakta sıkıntı çektik. Ama yakında kadronun çıkacağını tahmin ediyoruz. O zaman bu fakültelerimiz eğitim öğretime daha rahat katılabilecekler” dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk ise, Seydikemer’in bir hayalinin daha gerçekleştiğini ifade etti. Muğla’da birçok projeye öncülük etmeye ve projeleri hayata geçirmeye çalıştıklarını belirten Öztürk, "Seydikemer’de en önemli konulardan bir tanesi üniversite temelinin atılmasıydı. Hastane yapımıyla ilgilide inşallah finale geldik. Hastanenin imar planını Bakanlığa teslim ettik. Biz Muğla için son 15 senede birçok hizmeti getirmeye çalıştık. Seydikemer, bana göre Muğla’nın incisi. Seydikemer’de AK Parti iktidarı döneminde hizmetlerin en iyisini almaya devam edecek." dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer’de, eğitimin sadece bilgi değil, toplumun sosyal, kültürel, ekonomik her anlamda kalkınmasını sağlayan itici güç olduğunu vurguladı.

Üniversite bünyesinde Fethiye’de 3 fakültenin bulunduğunu, Fethiye Üniversitesini de ilçeye kazandırmak istediklerini kaydeden Özyer, "Üniversitenin, bölgedeki bütün ilçelerimizde sosyal hayata, o bölgenin yöresel kalkınmasına ciddi bir şekilde katkı sunacağının bilincindeyiz. Üniversiteler bizim için önemli. AK Parti hükümeti bu konuda en büyük desteği veriyor. Bakanlarımız eğitim ile ilgili taleplerimize hiçbir zaman hayır demedi. Bakanlarımıza, Başkanımıza ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz ise, “Emek çekiliyor ama emeğin karşılığını görmek daha da güzel oluyor. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun projesinden buraya gelene kadar epey zamandır uğraşıyoruz. Ama bugünleri görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Seydikemer üniversitesine kavuşacak. Burada vatandaşlarımız çok istiyor. Seydikemer’de yüksekokulun olması Seydikemer’e artı değer katacak" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar butona basarak yüksekokulun temelini attı.