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24 Mayıs 2018 18:48

Seydikemer’de yanan alan havadan görüntülendi

Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki çıkan orman yangınında zarar gören bölge havadan görüntülendi.

Seydikemer’de yanan alan havadan görüntülendi

24 Mayıs 2018 18:48


Kayadibi Mahallesi’nde Maşatlar mevkiinde dün akşam saatlerinde makilik ve ormanlık alana zarar veren yangının soğutma çalışmaları sona erdi. Yangının bölgede yol açtığı zararın boyutu havadan görüntülendi. Yeşil bir örtüye sahip alanın siyaha büründüğü, tarım alanlarına yakın noktadan başlayan yangının rüzgarın da etkisiyle yayılarak makilik ve ormanlık alana verdiği zarar kameralara yansıdı.


Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, yangının ihmal sonucu çıktığını ve 15.2 hektar makilik ve ormanlık alanın zarar gördüğünü, yangının yerleşim yerleri yanındaki ağaçlandırma sahasından başladığını söyledi. Çelik, “Yanan alan çalışmaların ardından yıl içerisinde ağaçlandırılacak. Bölgemiz turistik açıdan önemli bir yer. Sıcakların birden artmasıyla çevredeki otlar kurudu. En ufak bir kıvılcım büyük felaketler doğurabilir. Bunun için tüm vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyoruz.” dedi.




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