Sinema salonu sahipleri Bodrum'da bir araya geldi

Türkiye'deki sinema salonu sahipleri Bodrum'da 8'incisi düzenlenen Türk Filmleri haftası etkinliğinde bir araya geldi. Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) Başkanı Cenk Sezgin sinemanın Türkiye'deki önemini vurgulayarak yılda 2,5 milyar lira kazanç sağladığını açıkladı.

Bodrum'da 8'incisi düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası sinema salonu sahipleri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla başladı. Cinemarin sinemalarında bir araya gelen sinema salonu sahipleri, vizyona çıkacak filmleri değerlendirdi, sorunlarını konuştu. Türkiye'de bir ilk olan etkinliğe ise 270 sinema salonu sahibi, yapımcılar, dağıtımcılar ve yönetmenler katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası, Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) ve Cinemarine Sinemaları'nın katkılarıyla düzenlenen festival kapsamında “CineBodrum” etkinliği 13, 14, 15 Eylül tarihleri boyunca sürecek.

16- 22 Eylül tarihleri arasında ise vatandaşlara ücretsiz film gösterimleri yapılacak. Etkinliklere, birçok ünlü oyuncu, yönetmen ve yapımcı da katılarak halk ile buluşacak.

CineBodrum etkinliğini düzenleyen ve 8 yıldır Türk Filmleri Haftasına öncülük eden Sinema Salonu yatırımcıları Derneği (Sisay) Başkanı Cenk Sezgin, CineBodrum etkinliğinin Türkiye'de bir ilk olduğunu ifade ederek, “Bodrum Türk Filmleri haftası kapsamında CineBodrum etkinliği Türkiye'deki tüm sinema salonu sahipleri, yapımcılar, yönetmenler ve dağıtım şirketlerine tüm sinema sektörlerini bir araya getiren tek etkinlik. Bu etkinlikte dağıtımcılar Türk filmlerinin tanıtımını yapıyorlar. Yapımcı arkadaşlar eserleri tanıtıyorlar. Oyuncularda katılıyor ve özel sunumlar yapılıyor. Bunun dışında sektöre faydası olabilecek yenilikleri bizlerle paylaşan sunumlarımız, eğitim panellerimiz, toplantılarımız ve tartışma ortamları elde ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Sinema Genel Müdürlüğümüzün katkılarıyla buradaki etkinlikte bir sonraki yıl için değerlendirmelerimizi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye sinemadan 2,5 milyar lira kazanıyor”

Başkan Sezgin, bu sektörden 2 yüz bin kişinin ekmek yediğini belirterek, “Türkiye'de sinema solonu işletmecilerinin yaklaşık 50 bin civarında çalışanı bulunuyor. Yan sektörlerle beraber 200 bin üzerinde kişiye iş istihdamı sağlıyor. Sinema solonu yatırımcılarının sadece film gösterimleri ve ikramlardan, reklam ve diğer gelirler dahil yaklaşık 2 veya 2,5 milyar lira bir gelir elde ediliyor 1 yılda” dedi.

Kiralar dolarla, ÖTV fazla

Sinema salonu sahiplerinin ortak sorunlarını da anlatan Sezgin, “Türkiye için sinema salonu sahiplerinin en büyük sıkıntılarından bir tanesi mevsimselliktir. Kışın daha çok film ve yazın daha az film çekiliyor, olması en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. Bizim kullandığımız cihazların tamamı profesyonel anlamda kullanılmasına rağmen ithalatta, ciddi ağır ÖTV ödemek zorunda kalıyoruz. Bu bizim yatırım maliyetlerimizi arttıran bir husustur. Büyük sorunlarımızdan birde döviz bazında yaptığımız kiralamalardır. Buda sinema sahiplerinin büyük ölçüde sıkıntıya sokuyor. Bununla ilgili hükümetimiz bir çalışma yapıyor. İnşallah yakın bir zamanda buda düzelir” şeklinde konuştu.

1 milyon öğrenci sinema ile buluştu

SİSAY tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesinde ise 1 milyon öğrenciyi sinema ile buluşturduklarını söyleyen Sezgin, “ SİSAY olarak sosyal sorumluluk projelerli yapıyoruz. Pek çok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik. Milli Eğitim Bakanlığımızda çalışan tüm çalışanlar ve değerli öğretmenlerimize çok özle fiyatlar uygulamaya koyduk. Gecen sene ilkini gerçekleştirdiğimiz 1 milyon öğrenci sinema ile buluşturma kampanyamızda hedefe ulaştık. Kampanyamızın sloganı ise ‘Sinemaya gitmeyen öğrenci kalmasındır.' Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Belediyeler birliğinin katkılarıyla organize ettiğimiz bu etkinlikte geçen sene 10 hafta içerisinde 1 milyon öğrenciyi sinema ile buluşturduk. Bu sene bunun ikincisini düzenleyeceğiz. Tüm illerimizde 200 yakın sinema salonunda 10 hafta boyunca öğrencilerimiz ücretsiz olarak gelip Bakanlığımızın temin ettiği filmleri seyrederek sinema ile tanıştırıp sinema kültürünü kazandırmak amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

CineBodrum etkinliğinin 3 gün süreceğini söyleyen Sezgin, “Bu etkinliğimiz 3 gün sürecek olan profesyonel kuşağımız da sinema salonu sahipleri, yapımcılar ve yönetmen, oyuncu kadrosu da dahil 270 kişi katıldı. 3 gün boyunca filimler tanıtılacak, gala lar yapılacak ve son gün ise yuvarlak masa toplantısı ile mevsimsel sinemaya çözüm neler olabilir konusu olacak. Sektörün tüm çalışanları bir araya geleceğiz. Hepimiz üzerimize düşeni yaparak bu sorunlardan nasıl kurtulacağımızı konuşacağız” dedi.