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13 Haziran 2018 16:38

Su borcu olanlara yapılandırma fırsatı

18 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 Sayılı Kanun gereği su abonelerine, vadesi 31 Mart 2018 tarihi öncesine ait su ve atıksu borçlarını yapılandırma fırsatı ve gecikme zamları kaldırılması sunuldu.

Su borcu olanlara yapılandırma fırsatı

13 Haziran 2018 16:38

Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğüne borcu olan vatandaşlar borçlarını yapılandırarak ödeme kolaylığına kavuştu.


31 Mart 2018 tarihinden önceki borçları kapsayan yapılandırma fırsatı için 31 Temmuz 2018 tarihine kadar MUSKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ofislere bizzat veya iadeli taahhütlü posta yoluyla başvuru yapmak mümkün. Ayrıca 25 Haziran 2018 tarihinden itibaren www.muski.gov.tr adresinden online başvuru yapılabilecektir. Yapılandırma kapsamında vatandaşlar borçlarını 6, 9, 12 ve 18 taksitte ödeyebilirken borçların peşin ödenmesi durumunda ise Yurt İçi Üretici Endeksi (Yİ-ÜFE)’de yüzde 90 iki taksitte ödemesi durumunda da Yİ-ÜFE’de %50 indirim sağlanacak. Borçlarını yapılandıran vatandaşlar ödemelerini 2 ayda bir yapabilecek.


İlk taksit ödeme son günü 01.10.2018 tarihidir. Borçlarını yapılandıran vatandaşların ilk 2 taksiti süresi içerisinde ödeme zorunluluğu bulunmaktadır. Yıl içerisinde 2 den fazla taksiti yatırmamak veya eksik yatırma durumunda veya süresinden sonra yatırılması durumunda yapılandırma şartları ihlal edilmiş kabul edilmektedir. Ayrıca icra takibinde veya borçları olan vatandaşlarda bu yapılandırmadan yararlanabilmektedir.


Yapılandırmayla ilgili daha geniş bilgi almak isteyen vatandaşlar 444 48 01 nolu çağrı merkezinden ve www.muski.gov.tr ve www.mugla.bel.tr adresli internet sitelerinden faydalanabilecek.




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