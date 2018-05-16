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16 Mayıs 2018 14:31

’Tarıma Değer Katanlar’ yarışmasında Muğla’ya iki ödül

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen ’Tarıma Değer Katanlar Ödüllendiriliyor’ yarışması sonuçlandı.

’Tarıma Değer Katanlar’ yarışmasında Muğla’ya iki ödül

16 Mayıs 2018 14:31

Yarışmada bireysel kadın yayımcılar dalında Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli Tarım Teknikeri Selma Erez ’Kadınlardan Oluşan Tarımsal Amaçlı Kooperatif Kurulması ve Pazarlama’ projesi ile birinci olurken, İl Müdür Yardımcısı Enver Aydın ise ’Arı Konaklama Noktalarının Sayısallaştırılması’ projesi ile proje dalında ikinciliğe layık görüldü.


Türkiye çapında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüğü personelinin çalışmalarının aday gösterildiği yarışma, bireysel çalışmalar kadın ve erkek yayımcılar ile proje dalında düzenlendi. Bulunduğu yörede çalışmaları sonucu farklılık oluşturan yayımcı personelin ortaya çıkarılması, bu çalışmalardan herkesin haberdar olması, yararlanması, bu çalışmaların ödüllendirilmesiyle motivasyonun artırılması, tarımsal yayımın öneminin vurgulanması amacıyla düzenlenen "Tarıma Değer Katanlar Yarışması” ödül töreni Bakanlık Merkez Kampüsü Atatürk Konferans Salonunda gerçekleştirildi.


İkinci yılında proje dalında birinciliği alan Muğla, üçüncü yılında iki projesiyle tekrar ödül alarak yarışmaya damga vurdu.


Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, Muğla olarak iki ödül almanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını, fakat bu ödüllerin rehavete yol açmayacağını, tam aksine çalışmaların hızla devam edeceğini ifade etti. Muğla olarak birçok farklı çalışmaya imza attıklarını ifade eden Erkal, ayrıca emeği geçen personele teşekkür etti.




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