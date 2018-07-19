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19 Temmuz 2018 23:12

Termik santralde göçük altında kalan bir işçinin cesedine ulaşıldı

Muğla’nın Yatağan ilçesindeki termik santralde göçük altında kalan işçilerden Sezgin Kılıç’ın cesedine ulaşıldı.

Termik santralde göçük altında kalan bir işçinin cesedine ulaşıldı

19 Temmuz 2018 23:12


Yatağan ilçesinde termik santralin kömür bandının çökmesi sonucu göçük altında kalan işçilerden Sezgin Kılıç’ın cesedine ekiplerin 12 saatlik çalışmasının ardından ulaşıldı. Göçük altındaki Seray Şimşek’i arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.


Yatağan Termik Santral önünde işçilerin yakınlarının bekleyişleri sürerken, Termik Santral Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Yurtseven yaptığı açıklamada, “Bugün sabah meydana gelen kazada mahsur kalan işçilerimizden Sezgin Kılıç isimli arkadaşımızın biraz önce cansız bedenine ulaşıldı. Diğer işçi kardeşimiz Seray Şimşek’in bedenine ulaşılması konusunda ekipler yoğun bir çalışma sergiliyor şu anda. Sanıyorum biraz sonra onun da akibeti belli olacak. Yerinin tespit edildiği konusunda bilgi var. O da biraz sonra netleşir” dedi.


Öte yandan Sezgin Kılıç’ın eşi Şahinder Kılıç eşinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından sinir krizleri geçirdi. Genç kadın yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, araç ile santralden ayrıldı.




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