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16 Eylül 2017 21:19

TFF 2. Lig

TFF 2.

TFF 2. Lig

16 Eylül 2017 21:19

Lig Beyaz Grup müsabakasında Fethiyespor, kendi sahasında Gümüşhanespor’a 2-0 mağlup oldu.


Maçtan dakikalar


7’nci dakikada Sinan’ın sol kanattan ortasına arka direkte Ömer’in vuruşunda top, kaleci Hasan’da kaldı.


14’üncü dakikada Ramazan’ın sağ kanattan ortasına kale alanında Berk’in kafa vuruşu üstten auta gitti.


15’inci dakikada Umut’un ara pasında, karşı karşıya pozisyonda Ömer’in vuruşunda topu kaleci Hasan çıkardı.


22’nci dakikada Cemil’in ceza sahası dışından aşırtma şutunda top, yan direkten sahaya geri döndü.


26’ncı dakikada çapraz pozisyonda kaleci Eser’i çalımlayan Musa’nın kale alanına çevirdiği topa, Oktay’ın dokunuşu ağlara gitti. 0-1


41’inci dakikada Umut’la verkaça giren Ömer’in ceza sahası ön çizgisi üzerinden sert şutunda top, az farkla yandan auta gitti.


47’nci dakikada Melih’in ceza alanına havalandırdığı topa Musa’nın kafa vuruşu kaleci Eser’in bakışları arasında ağlarla buluştu. 0-2


72’nci dakikada Taner rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.


74’üncü dakikada Umut’un sap kanattan ortasına Onur’un yarım vole vuruşu kaleci Hasan’ın kucağına gitti.


81’inci dakikada Umut’un ceza alanına havalandırdığı topa arka direkte Ensar’ın vuruşunu kaleci Hasan yatarak kontrol etti.


Karşılaşmada başka gol olmayınca Fethiyespor evinde ilk mağlubiyetini aldı.


Stat: Fethiye Şehir Stadı


Hakemler: Yavuz Çetin xx, Sezgin Altun xx, Çetin Öncel xx


Fethiyespor: Eser xx, Çağatay xx, Cemil xx, Efe Karaoğlan xx, (Dk.80 Ensar x),Ömer x, Onur xx, Sinan Morgil xx, Umut xx, Ömürcan xx, Emrullah xx, Ertuğrul xx,


Gümüşhanespor: Hasan xx, Salih xx, Ziya xx, Musa Sinan Yılmazer xx, (Dk.76 Servan x), Oktay xxx, Taner xxx, Mehmet Cansın xxx, Ramazan x, Melih xxx, Dilaver xx, Berk xxx (Dk.85 Fırat x)


Goller: Dk. 26 Oktay, Dk.47 Musa (Gümüşhanespor


Sarı Kartlar: Dk.44 Ertuğrul,Dk.70 Sinan, Dk.90 Berat (Fethiyespor), Dk.29 Taner, Dk.66 Hasan,Dk.69 Musa (Gümüşhanespor)


Kırmızı Kart: Dk.72 Taner (Gümüşhanespor)




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