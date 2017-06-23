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23 Haziran 2017 20:18

TOBB - MİTSO işbirliğinde 720 aile sevindirildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin geleneksel hale getirdiği Ramazan ayı yardımları kapsamında bu yıl da Milas Ticaret ve sanayi Odası’na (MİTSO) 40 bin TL gönderildi.

TOBB - MİTSO işbirliğinde 720 aile sevindirildi

23 Haziran 2017 20:18


Gelen yardım parası ile 720 yardım paketi oluşturularak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.


MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, her ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da TOBB ile işbirliği yaparak ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattıklarını belirtti. Reşit Özer, “Aralarında MİTSO’nun da bulunduğu odalar ve borsalar, TOBB’ye aidat öderler. Ödenen aidatlarla oluşan bütçesinden TOBB da her yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere bir miktar yardım parası gönderir. Bu yıl TOBB’den MİTSO’ya 40 bin TL geldi. Biz de en uygun teklifi veren üyelerimizden çeşitli erzaklar alarak 720 yardım paketi oluşturduk. Bu yardım paketlerini meclis üyelerimiz ve mahalle muhtarlarımız aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık. Onları biraz olsun sevindirebildiysek ne mutlu bize” dedi.




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