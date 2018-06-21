TÜFAD’dan bölgesel gelişim semineri

Maddesi gereğince TFF-TÜFAD işbirliğinde her iki yılda bir düzenlenen ‘Zorunlu Bölgesel Gelişim Semineri’ Muğla’da 25 Haziran Pazartesi günü yapılacak.

Muğla’da düzenlenecek seminer ile ilgili bilgi veren TÜFAD Muğla Şube Başkanı Alaaddin Naganlu, “Seminere UEFA PRO Lisans dışında diğer tüm Antrenör lisanslarına sahip teknik adamlar katılacak. Seminere katılmayan teknik adamlara Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bir sonraki gelişim seminerine kadar çalışma izni verilmeyecek. Yaklaşık 250 üyemizin katılacağı seminer, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kötekli Kampüsü Atatürk Kültür Merkezi (C) Salonunda yapılacak. TFF Esenlik ve Çocuk Koruma Birimi Sorumlusu Gülhan Gündüz, Muğla’mızın yetiştirdiği Milli Futbolcularımızdan TFF Eğitmeni Sercan Görgülü ve TFF Eğitimcisi Sebahattin Yenilmez antrenörlerimize eğitim verecekler. Seminerin söyleşi bölümünde Türkiye liglerinin deneyimli teknik direktörlerinden B.B. Bodrumspor Sportif Direktörü UEFA Pro Lisans Erol Tok, Spor Toto Süper Lig’in başarılı hakemi Ümit Öztürk, Beşiktaş’ın ve milli takımımızın unutulmaz futbolcularından İlhan Mansız Türk futbolu ve antrenör-hakem ilişkileri konusunda söyleşide bulunacaklar” dedi.