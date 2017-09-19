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19 Eylül 2017 16:45

Türk -Yunan dostluğu için muhteşem konser

Kültür ve sanat etkinliklerine tüm hızıyla devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi son olarak Türk-Yunan Dostluk konseri düzenledi.

Türk -Yunan dostluğu için muhteşem konser

19 Eylül 2017 16:45


Muğla Büyükşehir Belediyesi, , Turgutreis Kültür ve Sanat Derneği ve MUSANDER işbirliğinde düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Menteşe İlçesi Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenen konserde Türk ve Yunan kültüründe yer edinmiş parçalar seslendirildi, zeybek ve sirtaki gösterileri yapıldı. Aynı denizi paylaşan iki halkın, iki kültürün aynı sahneyi de paylaşması izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.


Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada; "İki ülkenin dostluğunu, evrensel dil olan müzik ile yansıtmak için düzenlenen konsere gösterilen ilgi görülmeye değerdi. Aynı şarkıların iki farklı dilde ortak duygularla söylendiği, benzer figürlü halk oyunlarının sahnelendiği bir akşamı yaşamak keyif vericiydi. Bizlerle bu güzel akşamı paylaşan tüm konuklara teşekkür ediyor" denilerek, etkinliklerin artarak devam edeceğini belirtildi.




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