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21 Kasım 2017 15:36

Türkiye üşüyor, Bodrum yanıyor

Türkiye genelinde kara kış etkili olurken, turizm kenti Bodrum’da ise yazdan kalma bir gün yaşanıyor.

Türkiye üşüyor, Bodrum yanıyor

21 Kasım 2017 15:36

Bodrum’da iki gün etkili olan şiddetli rüzgarın ve yağmurun ardından güneşin yeniden yüzünü göstermesiyle birlikte vatandaşlar sahil kenarlarına akın etti.


Türkiye’nin birçok şehrinde kar, yağmur ve fırtına etkili olurken Bodrum’da ise yazdan kalma bir gün yaşandı. Birçok şehirde kar nedeniyle yollar kapanırken, Bodrum’da güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte vatandaşlar sahillere akın etti. Kafeteryaları dolduran az sayıda turist ve Bodrumlular güneşin tadını doyasıya çıkardı. Bazı vatandaşlar sıcak havayı fırsat bilip çocukları ile sahil kenarında gezdi. Güneşli havanın tadını doyasıya çıkaran vatandaşlar, Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Bitez gibi sahil kenarlarında vakit geçirdi. Bodrum’da yazdan kalma bir gün yaşandığını belirten vatandaşlar, “Sıcak havayı fırsat bilip sahil kenarına geldik. Hava çok güzel, bizde tadını çıkarıyoruz” ifadelerini kullandılar.


Meteoroloji’den edinilen bilgiye göre, bir hafta boyunca hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde olacağı ve yağış olmayacağı öğrenildi.




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