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Türkücü emekli imam FETÖ'den tutuklandı

Muğla’nın Yatağan ilçesinde seçim dönemlerinde cumhurbaşkanı, belediye meclis üyesi aday adayı olan ve elinde sazla türkü söylemesiyle tanınan emekli imam FETÖ’den tutuklandı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde seçim dönemlerinde cumhurbaşkanı, belediye meclis üyesi aday adayı olan ve elinde sazla türkü söylemesiyle tanınan emekli imam FETÖ'den tutuklandı.


Muğla'nın Yatağan ilçesinde FETÖ/PDY terör örgütü yapılanması içerisinde diyanet ve köylerden sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü, sosyal medya paylaşım sitesi üzerinden FETÖ propagandası içerikli paylaşımları tespit edilen emekli imam Selim Y. gözaltına alındı. Zanlı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından Yatağan Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.


Tutuklanan emekli imam Selim Y.'nin geçmiş yıllarda her seçim döneminde belediye meclisi ve cumhurbaşkanı aday adayı olması ile dikkat çekmiş, seçim dönemlerinde barlarda türkü söylemesi ile gündem olmuştu.

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