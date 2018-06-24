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24 Haziran 2018 16:44

Ünlü kaleci Buffon, Bodrum’da

İtalya milli takımında görev yapan İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, tatil için Bodrum’a geldi.

Ünlü kaleci Buffon, Bodrum’da

24 Haziran 2018 16:44

Mavi tura çıkan Buffon su sporları yapıp doyasıya eğlendi.


Dünyanın en iyi 125 futbolcu listesine giren Buffon tatil için Bodrum’u seçti. Juventus’un efsane kalecisi Buffon, bir hafta önce Bodrum’a geldi. Juventus’taki 17 yıllık kariyerini geçen ay noktalayan 40 yaşındaki eldiven, Yalıçiftlik Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yaptı. Günü birlik mavi tura çıkan Buffon ege denizinin mavi sularına kendini bıraktı. Banana, ringo ve jet skiye binen ünlü kaleciye otelde kalan turistler ise yoğun ilgi gösterdi.




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