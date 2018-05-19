Uyuşturucu tacirleri yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri otobüsle Bodrum terminaline 2 kişi tarafından uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Terminal çevresinde güvenlik önlemleri alarak beklemey başlayan ekipler otobüs ile gelen M.M. ve V.T. isimli şahısları yakaladı. Emniyette ifadesi alınan şahıslar uyuşturucu maddeyi Ş.Ö. isimli şahsa getirdiklerini ifade etti. Ş.Ö.’nün kaldığı pansiyona baskın düzenleyen ekipler yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan Ş.Ö, M.M ve V.T. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 3 kişinin tutuklandığı öğrenildi.