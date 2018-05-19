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19 Mayıs 2018 19:44

Uyuşturucu tacirleri yakalandı

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 3 kişi yakalandı.

Uyuşturucu tacirleri yakalandı

19 Mayıs 2018 19:44


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri otobüsle Bodrum terminaline 2 kişi tarafından uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Terminal çevresinde güvenlik önlemleri alarak beklemey başlayan ekipler otobüs ile gelen M.M. ve V.T. isimli şahısları yakaladı. Emniyette ifadesi alınan şahıslar uyuşturucu maddeyi Ş.Ö. isimli şahsa getirdiklerini ifade etti. Ş.Ö.’nün kaldığı pansiyona baskın düzenleyen ekipler yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan Ş.Ö, M.M ve V.T. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 3 kişinin tutuklandığı öğrenildi.




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