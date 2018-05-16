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16 Mayıs 2018 17:01

Uyuşturucu üretmek için evini seraya çevirdi

Muğla’nın Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda evini uyuşturucu üretmek için seraya çeviren bir kişi tutuklandı.

Uyuşturucu üretmek için evini seraya çevirdi

16 Mayıs 2018 17:01


edinilen bilgiye göre; Fethiye’ye bağlı Göcek Mahallesinde C.B. isimli şahsın yaşadığı evde kenevir yetiştirdiği ve uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde ihbar alan İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.Evde yapılan aramada oda içersinde 3 ayrı bölümde özel ışıklandırma, kurutma ve havalandırma düzeneği kurularak uyuşturucu imalathanesi bulundu. Narkotik köpeği " Çimen"nin de destek verdiği aramada saksılara ekilmiş 31 kök Hint keneviri ile satışa hazır 2,151 gram kubar esrar ele geçirildi. Aramanın ardından gözaltına alınan C.B., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi


C.B "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmaktan" tutuklanarak cezaevine gönderildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığınca, toplum destekli güvenlik anlayışı çerçevesinde, başta gençlerimiz olmak üzere halkımızın sağlığını tehdit eden ve haksız kazanç sağlanan tüm kaçakçılık olayları ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceği bildirildi.




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